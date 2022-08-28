The Guardian: в Британии «шокирующее» число украинских беженцев могут остаться бездомными

Как утверждается, ранее власти страны были предупреждены о надвигающемся кризисе, но при этом отказываются предлагать новый пакет поддержки.

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После начала спецоперации на Украине десятки тысяч украинских беженцев приехали в Великобританию. Правительство создало программу «Дома для Украины», но для части она перестанет действовать в сентябре этого года. К 2023 году без крова могут остаться 50 тысяч человек, сообщает издание The Guardian.

Как уточняется, британское правительство было предупреждено об этом, но министры отказываются предлагать новый пакет поддержки, чтобы предотвратить надвигающийся кризис.

«Эти шокирующие цифры показывают масштабы кризиса, который вот-вот поразит семьи беженцев, приехавших в Великобританию», - заявила член Лейбористской партии Британский Лиза Нэнди.

Программа действует первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Британии. Всего по ней с начала спецоперации въехали 83 900 тысяч украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это £350 (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения действия программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.

Ранее издание L'Independant опубликовало статью о том, что украинцы, мигрировавшие в Испанию, столкнулись с огромными экономическими проблемами. Теперь многим беженцам приходится возвращаться на родину, не завершив периода адаптации к новому месту. Из 125 тысяч украинцев, прибывших в европейскую страну, многие столкнулись с неожиданно низкими заработными платами и высокой стоимостью жизни, утверждает издание.