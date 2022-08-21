L'Independant: украинские беженцы голодают в Европе

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Украинцы, мигрировавшие в Испанию, столкнулись с огромными экономическими проблемами. Теперь многим беженцам приходится возвращаться на родину, не завершив периода адаптации к новому месту.

О такой тенденции рассказали в издании L'Indépendant. Из 125 тысяч украинцев, прибывших в европейскую страну, многие столкнулись с неожиданно низкими заработными платами и высокой стоимостью жизни.

К примеру, как указывает газета, в Гранаде около сотни семей намереваются уехать на Украину. Их состояние настолько бедственное, что люди голодают. При этом, власти, как считают источники издания, не уделяют внимания проблемам беженцев.

О больших сложностях с обустройством жизни украинских мигрантов сообщают и в других странах. К примеру, в Италии от беженцев поступают жалобы на то, что их выгоняют из жилья, а во Франции местные жители все меньше готовы приютить у себя украинцев, так как не могут осилить их содержание без государственной помощи.