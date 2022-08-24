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130 тонн воды и 10 тонн продуктов: в Лисичанск приехал конвой гумпомощи от ВС РФ

07:15 24.08.2022
Подразделения группировки «Отважные» ежедневно доставляют гуманитарные грузы мирным гражданам, которые остались без средств к существованию и без доступа к питьевое воде.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям освобожденного города Лисичанск Луганской Народной Республики.

Подразделения группировки «Отважные» ежедневно доставляют гуманитарные грузы мирным гражданам, которые остались без средств к существованию и без доступа к питьевое воде. Российские военнослужащие привезли 130 тонн воды и около 10 тонн продовольствия, а также средства первой необходимости и медикаменты.

В командовании группировки войск ЦВО, действующего в зоне проведения специальной военной операции, отметили, что после освобождения города отступающие диверсионные группы украинских националистов взорвали большинство объектов энергообеспечения, городской водозабор, заминировали медучреждения и школы. Это привело к тому, что Лисичанск находился на грани гуманитарной катастрофы.

«Благодаря российской армии у нас сейчас все хорошо, все отлично. Мы все живы, здоровы. Сынок, приезжай, мы тебя ждем. Мы всю войну тут были, всю войну пережили», - поделились местные жительницы Ксения и Евгения.

В настоящее время благодаря совместным усилиям группировки войск ВС РФ и НМ ЛНР в городе частично функционирует городской рынок, организовано курсирование бесплатного автобуса между населенными пунктами.

Ранее российские военные доставили в Лисичанск 70 тонн питьевой воды и несколько тонн гуманитарной помощи. Местные жители сообщили, что украинские власти и ВСУ в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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