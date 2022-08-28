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В Минприроды объяснили причину сильного дыма от пожаров под Рязанью

Алексей Алексеев
Анна Назайкина
15:23 28.08.2022
Накануне в кабмине сообщили, что лесные пожары регионе удалось полностью локализововать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Причина дыма от лесных пожаров под Рязанью кроется в том, что тлеют очаги в болотистой местности. Тушить там очень тяжело, а техника не пройдет, поэтому огню не дают прорваться из этой местности. Особо крупные очаги заливают с воздуха. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко.

«Пожар окарауливается и...сидит в болоте. Два существенных способа тушения - это его окарауливание, и при необходимости можно поработать с воздуха. Участки непроходимые - они болотистые...Задымление стоит, локальные точки стоят, он (пожар - Прим. ред.) уперся и дальше не двигается», - сказал Аноприенко во время облета территорий.

Поджоги, как первичную причину пожаров под Рязанью, всерьез никто не рассматривает, заявил врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, возгорания начались, скорее всего, по естественным причинам из-за жары и ветра.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что смог от лесных пожаров увеличивается в Московском регионе. Видимость в разных районах столицы разнится от 4 до 5,5 километров, в городе ощущается стойкий запах гари.

Накануне в кабмине сообщили, что лесные пожары в Рязанской области удалось полностью локализововать. Было добавлено, что в настоящий момент ситуация полностью контролируется, а рисков распространения возгораний в регионе нет.

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