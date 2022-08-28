Страх и безысходность: военные РФ о том, почему националисты боятся поднять голову в Марьинке

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отброшенные натиском бойцов ВС РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские националисты в Марьинке «очень боятся» и могут только отстреливаются из минометов. Об этом «Звезде» рассказал российский военнослужащий под позывным Док.

В поселке к западу от Донецка шли ожесточенные бои, однако украинских националистов не спасла ни тяжелая техника, ни артиллерия. После наступления союзных войск боевики отошли вглубь и теперь их позиции располагаются в пятиэтажных жилых домах.

«Они очень боятся нас. Мы постоянно пытаемся идти в наступление - они сидят, очень боятся. Минами чисто они откидываются. Наша артиллерия очень хорошо работает, она им не дает даже голову поднять. Наши бойцы работают грамотно», - рассказал Док.

Бросившие свои позиции боевики порой предпринимают отчаянные попытки вернуться на оставленные позиции. Но боец с позывным Чука уверен - они обречены на провал.

«Пытаются ночью вылезти. Либо на наши тропы, либо на наши позиции, но мы их тут же встречаем плотным огнем. И они сразу отходят... Они очень много своих теряют, не знаю, почему они так прут... Просто уже от безысходности они кидают, кидают, кидают все новые силы, но это им не помогает - и успеха они никакого не развивают», - пояснил он.

Однако, по словам бойцов, прорыв напрямую все равно опасен - есть риск оказаться в секторе прямого обстрела. Чтобы сберечь жизни военнослужащим, по боевикам работает артиллерия.