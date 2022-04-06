До передовой 200 метров: как проходит наступление ДНР на Марьинку

Марьинка - это пригород Донецка, из нее артиллерия Украины достает до жилых кварталов. Оттуда постоянно идут обстрелы, и, если украинцев выбить, то большой город вздохнет гораздо легче.

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В ДНР сообщают, что их силы развивают наступление в направлении пригорода Донецка - Марьинки. Откуда военнослужащие Украины вели обстрелы столицы республики. Артиллерия разрушает укрепления и военную инфраструктуру ВСУ в районе этого населенного пункта. Там же находится и наш корреспондент Павел Кольцов.

«Мы сейчас на самой передовой, находимся в укрытии ополченцев. Не можем показать подробности, потому что это бывшие позиции украинских националистов, откуда их уже выбили. По любой надписи на стене они могут опознать, что это за точка, и накрыть огнем», - заметил корреспондент.

По словам корреспондента, огонь интенсивный, бои идут ожесточенные. Работает как наша, так и украинская артиллерия.

«Сюда мы передвигались буквально перебежками, потому что обкладывают весь район, украинские военные. Отсюда до передовой буквально 200 метров. Там, в домах, уже огневые точки противника», - признался корреспондент.

Войска Донецкой Народной Республики наступают, но продвижение идет не без затруднений.

«Продвижение идет, но есть затруднения. Потому что артиллерия не дает подойти поближе. За 8 лет украинские силовики хорошо там укрепились. Обстреливают нас из артиллерии, пулеметами, снайпера работают, еще больше затрудняют продвижение наших вооруженных сил», - сказал ополченец с позывным «Директор».

Марьинка - это пригород Донецка, из нее артиллерия Украины достает до жилых кварталов. Оттуда постоянно идут обстрелы, и, если украинцев выбить, то большой город вздохнет гораздо легче.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов