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ВКС РФ поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировали украинские вертолеты

13:06 28.08.2022
За сутки также поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово в ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress
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ВКС России поразили высокоточным оружием производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировались вертолеты воздушных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.  

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», - сказал он.

Помимо этого, по словам Конашенкова, за сутки поражены три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово Донецкой Народной Республики. Еще в 139 районах поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ.

На брифинге Конашенков также рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Один из украинских снарядов упал в районе шестого энергоблока, заявил представитель МО.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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