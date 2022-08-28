Потери ВСУ в Артемовске на Донецком направлении превысили 60% личного состава
Потери ВСУ в Артемовске на Донецком направлении превысили 60% личного состава. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава», - сказал он.
Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования, добавил Конашенков.
Накануне российское военное ведомство показало видео боевой работы российских десантников при отражении прорыва украинских националистов.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.