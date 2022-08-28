Десантирование, марш-бросок, обезвреживание террористов: чем запомнилась «Полярная звезда» в Белоруссии

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заветные для десантников цифры звучат на разных языках мира. Так идет отсчет секунд перед раскрытием купола. Упражнение «Прыжок в составе группы на точность приземления» объявляется открытым. Вертолет Ми-8 готов к взлету. Команды приглашаются на борт.

Перед погрузкой десантники желают друг другу удачи. В каждой стране на свой лад. Иранцы прямо на поле берут Коран. У них своя церемония. Российских военнослужащих в небо наставники отправляют по-отечески тепло.

Команды по очереди ныряют в небесную глубину. Прыгают с разных высот. А вот точка приземления у всех одна. Площадка приземления представляет собой круг радиусом 25 метров. Внутри еще два круга - 15 метров и 5 метров. В идеале попасть нужно прямо в центр.

Перед каждым этапом арбитры принимающей стороны инструктируют команды. Их шесть. Чтобы иностранцам все было предельно ясно, приглашают переводчиков. Однако во многих случаях их услуги не требуются.

Шумно на полигоне Брестский ежедневно. Все упражнения динамичные. Времени на раскачку нет. Здесь в меткости стрельбы соревнуются пулеметчики.

Итак, пройдем всю дистанцию. Она небольшая, но здесь очень важна меткость. Сначала пулеметчик поражает мишени справа. С одного рубежа бьют по попперам. Затем преодолевает, так называемый, тоннель. И уже после него с позиции лежа стреляют еще по пяти мишеням.

Все конкурсные упражнения на время. Здесь судьи дают 4 минуты на приземление и выход команды на исходный рубеж. Участники команд десантируются беспарашютным способом с высоты 25 метров. Как только все 10 человек окажутся на земле, начнется штурм здания.

Это здание, его называют килл-хаус, на конкурсе «Полярная звезда» это, своего рода, террористическая база, в которой бандиты удерживают заложников.

Во время выполнения упражнения находиться внутри съемочной группе категорически запрещено. Это техника безопасности. Но и отсюда хорошо слышно и даже немного видно, как работают команды. Идет зачистка здания. Внутри действуют командир группы и его заместитель. По команде России видно сразу - наша «двойка» сработана. Действует четко и слаженно.

Так заряжают себя на победу участники из Узбекистана. И тут же берут разбег. Камера сначала поспевает за группой, но примерно через полкилометра ясно: с ней не то, что бежать рядом, - ее догнать невозможно. Команда Узбекистана - одна из самых быстрых команд конкурса, средняя скорость ее участников - 10 километров в час. Догнать их можно только на машине.

Этап «Движение по азимуту», своего рода, спортивное ориентирование. В голове колонны командир группы. Как путеводная полярная звезда, ведет своих ребят к финишу. Этот этап, может быть, и не самый зрелищный, но очень изнуряющий. По крайней мере, для съемочной группы «Звезды», которая отстала от команды Узбекистана, и ее догнали венесуэльцы.

Под необычные для нашего слуха команды старшего марширует суданский спецназ. Это они «играют» на камеру, выкрикивая что-то на своем языке.

У полигона Брестский в Белоруссии есть еще одно негласное название - полигон Сахара. Из-за огромного количества песка под ногами - его очень много - и часто жаркой погодой, когда столбик термометра поднимается до отметки выше 30 градусов. Из-за высокой влажности переносить жару очень тяжело. Непросто было и участникам команд на очередном марш-броске протяженностью 10 километров.

На одном из этапов команд ждала имитация отрыва группы к месту эвакуации. Тот случай, когда мчать нужно во всю мощь, а ее уже почти нет. Позади пять изнуряющих этапов с упражнениями на скорость, меткость, выносливость.

Последние метры заключительного, шестого этапа конкурса «Полярная звезда» - самые сложные. Силы на исходе, но надо бежать, чтобы не подвести свою команду.

Сильнейшие десантники завершают марш-бросок меньше, чем за полчаса. Абсолютный лидер конкурса - команда Белоруссии. Второе место делят Россия и Узбекистан. Бронза - у иранцев. Пот льется градом, но овации компенсируют усилия, бодрят на финише.

Ранее российская команда, которая стала победителем конкурса VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Танковый биатлон», поделилась своими эмоциями после зрелищного финального заезда и церемонии награждения. По словам участников состязания, с каждым годом условия конкурса становятся зрелищнее и интереснее.