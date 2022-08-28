В стране и мире Более 300 пловцов обогнули на скорость форты Кронштадта на «Фестивале тельняшки» Анна Касаткина Впервые в истории пловцы состязались в акватории кронштадтских фортов «Петр Первый» и «Император Александр Первый». © Видео: Пресс-служба АНО «Остров фортов» © Фото: Пресс-служба АНО «Остров фортов» Читайте нас на: Третий по счету «Фестиваль тельняшки» прошел в музейно-историческом парке «Остров фортов». Главным событием праздника, объединяющего посетителей всех возрастов темой флотских традиций, стал массовый заплыв на открытой воде Poseidon. «Впервые за всю историю существования кронштадтских фортов "Петр Первый" и "Император Александр Первый" их акватории стали площадкой для спортивных состязаний среди пловцов», - рассказали в пресс-службе парка. Профессионалы и любители - всего 300 спортсменов - преодолели на скорость дистанции 1, 2,5 и 5 километров. Участников заплыва поддерживали многочисленные зрители и болельщики. © Пресс-служба АНО «Остров фортов» Заплыв организован при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Участников соревнований приветствовали первый заместитель председателя Комитета Алексей Хорт, глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк и чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Кирилл Пригода. «"Фестиваль тельняшки" в парке "Остров фортов" - яркий, интересный и общественно полезный праздник. Мы стремимся не только подарить нашим гостям позитивные эмоции и отличное настроение, но также дать стимул к саморазвитию, к здоровому образу жизни. В этом году гвоздем программы у нас стал массовый заплыв на открытой воде Poseidon. Впервые в истории пловцы состязались в акватории кронштадтских фортов "Петр Первый" и "Император Александр Первый". Эти легендарные оборонительные сооружения - настоящее "место силы". Поэтому заплыв получился не только зрелищным, но и вдохновляющим», - поделилась руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. После заплыва гостей «Фестиваля тельняшки» ждала развлекательная программа в морской тематике. Взрослые и дети поучаствовали в тематической викторине о флотских традициях и истории Кронштадта, самые любознательные и активные получили памятные призы. Проголодавшиеся могли утолить аппетит на открытой Pasta Party, где предполагалось к дегустации традиционное блюдо моряков - макароны по-флотски. © Пресс-служба АНО «Остров фортов» «Фестиваль тельняшки» проводится в парке «Остров фортов» третий год подряд и каждый раз удивляет гостей чем-то новым и необычным. В 2020 году для посетителей был организован пленэр, совместное раскрашивание парковых скамеек вместе с профессиональными художниками - участниками петербургского творческого объединения «Митьки», а также веселая «митьковская олимпиада». На прошлогоднем фестивале самыми яркими событиями программы стал мировой рекорд в трек-пуле - известный спортсмен Денис Вовк в одиночку буксировал корвет «Сообразительный» полным водоизмещением 2250 тонн, представление Театра-цирка «Монгольфьери» и показательные выступления скейтеров из школы экстремальных видов спорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика