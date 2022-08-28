Более 300 пловцов обогнули на скорость форты Кронштадта на «Фестивале тельняшки»
Впервые в истории пловцы состязались в акватории кронштадтских фортов «Петр Первый» и «Император Александр Первый».
© Видео: Пресс-служба АНО «Остров фортов» © Фото: Пресс-служба АНО «Остров фортов»
Третий по счету «Фестиваль тельняшки» прошел в музейно-историческом парке «Остров фортов». Главным событием праздника, объединяющего посетителей всех возрастов темой флотских традиций, стал массовый заплыв на открытой воде Poseidon.
«Впервые за всю историю существования кронштадтских фортов "Петр Первый" и "Император Александр Первый" их акватории стали площадкой для спортивных состязаний среди пловцов», - рассказали в пресс-службе парка.
Профессионалы и любители - всего 300 спортсменов - преодолели на скорость дистанции 1, 2,5 и 5 километров. Участников заплыва поддерживали многочисленные зрители и болельщики.