В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР

Анна Назайкина
11:30 28.08.2022
Ранее ФБР рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде. Однако прочитать документы нельзя, потому что они полностью выделены черным цветом, который перекрывает все буквы.
© Видео: donaldjtrumpjr, Instagram* © Фото: donaldjtrumpjr, Instagram*
Читайте нас на:

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший разместил на своей странице в Instagram* видео с Джо Байденом, который спотыкается о строчки документа, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде. Однако прочитать документы нельзя, потому что они полностью выделены черным цветом, который перекрывает все буквы.

Напомним, что в начале августа Трамп заявил, в его имении Мар-а-Лаго сотрудники полиции и ФБР занимались поисками документов, которые он забрал из Белого дома. По мнению бывшего лидера Штатов, такие действия направлены на то, чтобы помешать ему через два года баллотироваться в президенты.

Как утверждала журналистка CNN Мэгги Хаберман, бывшего президента уже не раз заставали за несоблюдением правил обращения с госбумагами. В частности, сотрудники Белого дома обнаружили клочки бумаг в туалете, которые, по их мнению, выбросил Трамп.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистcкой и запрещена на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
Видео
Что делать при ЧП на реакторе: на АЭС показали, как обучали атомных подводников
10:46 В стране и мире
Видео
Десятки тонн воды: появилось видео тушения пожара в лесничестве под Ростовом
10:42 В стране и мире
Опубликованы кадры вылетевшего с трассы туристического автобуса в Турции
09:23 В стране и мире
Вооруженные силы КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу
07:51 В стране и мире
В США призвали не отправлять Украине «ни единого доллара»
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.