Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР

Ранее ФБР рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде. Однако прочитать документы нельзя, потому что они полностью выделены черным цветом, который перекрывает все буквы.

© Видео: donaldjtrumpjr, Instagram* © Фото: donaldjtrumpjr, Instagram*

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший разместил на своей странице в Instagram* видео с Джо Байденом, который спотыкается о строчки документа, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье Трампа во Флориде. Однако прочитать документы нельзя, потому что они полностью выделены черным цветом, который перекрывает все буквы.

Напомним, что в начале августа Трамп заявил, в его имении Мар-а-Лаго сотрудники полиции и ФБР занимались поисками документов, которые он забрал из Белого дома. По мнению бывшего лидера Штатов, такие действия направлены на то, чтобы помешать ему через два года баллотироваться в президенты.

Как утверждала журналистка CNN Мэгги Хаберман, бывшего президента уже не раз заставали за несоблюдением правил обращения с госбумагами. В частности, сотрудники Белого дома обнаружили клочки бумаг в туалете, которые, по их мнению, выбросил Трамп.

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