Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили перед участниками спецоперации

Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля посетят около десяти воинских частей Минобороны России.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Специально для них была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военной тематики и современных патриотических композиций. Кроме того, артисты выступили с программой, в которую вошли выступление инструменталистов на балалайке и скрипке.

Военнослужащие поблагодарили выступающих за очень интересные номера. Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят около десяти воинских частей Минобороны России.

Ранее ансамбль песни и пляски ЦВО завершил гастроли по Луганской Народной Республике. Всего в ходе концертного турне артисты посетили более 15 воинских частей и три города ЛНР.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.