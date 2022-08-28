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Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили перед участниками спецоперации

07:10 28.08.2022
Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля посетят около десяти воинских частей Минобороны России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Специально для них была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военной тематики и современных патриотических композиций. Кроме того, артисты выступили с программой, в которую вошли выступление инструменталистов на балалайке и скрипке.

Военнослужащие поблагодарили выступающих за очень интересные номера. Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят около десяти воинских частей Минобороны России.

Ранее ансамбль песни и пляски ЦВО завершил гастроли по Луганской Народной Республике. Всего в ходе концертного турне артисты посетили более 15 воинских частей и три города ЛНР.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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