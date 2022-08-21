Ансамбль песни и пляски ЦВО завершили гастроли по ЛНР

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа завершили гастрольный тур по воинским частям, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции. Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа.

Мероприятие состояло из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Кроме того, для жителей городов ЛНР артисты выступили с программой, в которую вошли танцы, фланкировка с шашками, исполнение песен, а также выступление инструменталистов на балалайке и скрипке.

Военнослужащие и жители городов ЛНР выразили слова благодарности за очень ценные номера. Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетили более 15 воинских частей и три города Луганской Народной Республики.