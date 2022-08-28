Локализовали на 800 гектарах: кадры борьбы с мощными лесными пожарами в Коми

© Видео: ГАУ РК «Коми Лесопожарный центр» © Фото: ГАУ РК «Коми Лесопожарный центр»

В Ухтинском лесничестве локализовали пожар на площади 800 гектаров. Угрозы населенному пункту, городу Ухта и объектам инфраструктуры нет. Об этом «Звезде» рассказал главный аналитик ГАУ РК «Коми Лесопожарный центр» Владимир Дробахин.

Сообщается, что сотрудники экстренных служб продолжают работы по ликвидации пожара.

«На сегодняшний день на территории Республики Коми действуют 37 лесных пожаров на площади 17,7 тысяч гектаров, это активные пожары, из них 26 - действующие на площади более 16 тысяч гектаров, и 11 пожаров мы локализовали на площади 1375 гектаров. Лесной пожар, который разгорелся недалеко от города Ухты и нес угрозу газопроводу и дачным участкам, мы локализовали. Площадь локализации - 800 гектаров. Угрозы объектам экономики, населенному пункту нет», - сказал он.

Он добавил, что с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 435 лесных пожаров.

Ранее стало известно, что в России за сутки потушили половину всех очагов природных пожаров. Однако по площади - это всего лишь тридцать процентов всех возгораний. Три из семи крупных очагов локализовали под Рязанью, а горящую кромку сократили вдвое благодаря встречному палу.