Поединок со стихией: как изменилась обстановка с лесными пожарами в Рязанской области

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России за сутки потушили половину всех очагов природных пожаров. Однако по площади - это всего лишь тридцать процентов всех возгораний. Три из семи крупных очагов локализовали под Рязанью, а горящую кромку сократили вдвое, благодаря встречному палу.

Сейчас самый трудный участок в 11 километров - на севере региона. Авиалесоохрана и пожарные работают круглосуточно, группировка насчитывает 10 тысяч человек. Сотни тракторов и бульдозеров преграждают путь огню к жилым домам, продолжает работу и авиация.

Кадры, на которых самолет летит на минимальной высоте и сбрасывает воду на огонь, сняли люди, которые тушат лесной пожар с земли, находясь почти в эпицентре стихии. Неподалеку населенный пункт Голованово - небольшая деревня среди рязанских лесов. За нее спасатели дали настоящий бой огню.

Пожарные проливают кромку леса: еще недавно здесь был сильнейший пожар, его удалось победить с помощью минерализированной полосы. Бульдозер разгребал полосу для того, чтобы у огня не было питания и пламя остановилось. Сейчас самое главное - залить это место водой, чтобы в дальнейшем снова не возникло возгорания и огонь не перекинулся на другую сторону, где находится деревня Голованово.

Голованово чудом пережило лесной пожар 2010-го, огонь вплотную подобрался к деревне, но в последний момент ветер переменился, и пожар не затронул дома. На этот раз чудо было рукотворным. Пожарные, рискую жизнью, отстояли деревню.

«Начался верховой пожар, очень быстро пробежался. Верховой пожар развивается при скорости ветра от 10 метров и выше: очень быстро начал приближаться к деревне с южной части. В этот момент бросили все силы, чтобы защитить лес старый, в котором находится деревня, и с помощью имеющихся сил и средств пожарной охраны и инженерной техники в виде двух тракторов проделывали, можно сказать, на линии огня оградительную полосу», - рассказывает пожарный пожарно-спасательного центра Москвы Александр Тарасов.

Из деревни Голованово людей эвакуировали, как только возникла угроза, и переселили в центр временного размещения. Екатерина Федоровна временно живет в школе-интернате уже второй раз. Предыдущий был 12 лет назад. Всем довольна, но в гостях хорошо, а домой хочется побыстрее вернуться.

«Здесь очень хорошо: задают вопрос как здесь, что здесь... Нас кормят. Мы тут, как в санатории», - говорит жительница поселка Голованово Вера Кузнецова.

Группировка сил и средств - небывалая. Почти 10 000 человек задействованы в тушении пожара. Из техники - под 2000 единиц. Не обойтись и без вездеходов, чтобы просто добраться до пожара. Часто деревянные мосты сожжены и приходиться преодолевать реки вброд.

В Рязанской области сейчас семь пожаров. По данным Минприроды, на кромках леса открытого огня уже нет, но остается сильное задымление.

Участок леса примерно в 70 километров от Деулино - здесь был низовой пожар, то есть горела лесная подстилка. Все продолжает тлеть. Пожарные говорят, что возгорания возникают как спичка, даже на тех местах, которые пролили водой. Это объясняется тем, что земля раскалена, и вся эта территория - как пороховая бочка, которая может вспыхнуть в любой момент.

Сейчас тушат один из очагов. Это место, несмотря на то, что пролили очень много воды, все тлеет и тлеет. Местность труднодоступная. Пробираться здесь непросто. На каждом шагу - упавшие деревья. Это печальные последствия низового пожара.

Гасить очаги возгорания пожарным помогают тысячи добровольцев от московских организаций. Используют лопаты, бензопилы, противопожарные ранцы.

«Гораздо легче, конечно, чем когда мы приехали - двадцать второго. Было намного хуже. Пламя огня было. Сейчас мы тушим только легкие возгорания, тления», - отмечает доброволец Дмитрий Ембулаев.

В регионе сохраняется 30-градусная жара, осадков по-прежнему не ожидается, но снизилась скорость ветра. Поэтому нет угрозы распространения огня. Локализовать рязанский пожар специалисты обещают в ближайшие дни.