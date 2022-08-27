Броня и нервы: триумфаторы «Танкового биатлона» рассказали, как одержали победу

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская команда, которая стала победителем конкурса VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Танковый биатлон», поделилась своими эмоциями после зрелищного финального заезда и церемонии награждения.

Напомним, в субботу, 27 августа, заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил участникам состязаний Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали на церемонии закрытия АрМИ-2022. В этом году сборная команда России стала победителем Армейских международных игр. Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей, болельщиков, родных и близких за искреннюю поддержку, которую они нам сегодня оказали, за теплые слова поздравлений в честь победы, в честь моего дня рождения. Было очень волнительно. Каждый заезд сам по себе волнительный. К нему нужно подходить ответственно, потому что от тебя зависит многое», - рассказал участник конкурса Дмитрий Куклин.

Капитан команды конкурса Ильнар Сагдиев отметил, что участники конкурса лидировали с максимально лучшим результатом и смогли справиться с волнением. Россияне блестяще прошли дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд. Вторыми финишный створ пересекли танкисты из Белоруссии, третьими пришли китайские военнослужащие.

«С каждым годом условия конкурса все усложняются. Наверное, это придает зрелищности конкурсу. Еще больше интереса появляется у самих участников, у других стран. В этом году участие принимала 21 команда в двух дивизионах. Наша команда повторила отличный результат, улучшив время на финальной эстафете», - поделился Ильнар.

По словам Сагдиева, в этом году скорость танков во время заезда составляла 82 километра в час. До рекорда 2019 года немного не хватило. Тогда танки Т-72 двигались со скоростью 84 километра в час.

«В целом, экипажи отработали хорошо, поразили 23 цели из 24. Конечно, есть, к чему стремиться. Надеюсь, в следующем году поразим все цели», - подчеркнул капитан команды.

Таким образом, VIII армейские международные игры завершились. Позади две недели зрелищных соревнований, которые проходили на площадках в разных странах мира и даже на разных континентах.