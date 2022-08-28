Президент отметил, что угольная отрасль вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки», - говорится в телеграмме главы государства.

Президент также подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социальном развитии страны.

Напомним, в начале недели в России отметили День Государственного флага. В честь праздника по всей стране и за ее пределами прошло множество мероприятий и акций. Так, например, у Музея Победы в Москве развернули самый большой флаг России.