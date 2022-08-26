Огромные колеса и мощный мотор: на чем пожарные ездят по горящим лесам Рязани

В настоящий момент более 9 000 человек продолжают бороться с природными пожарами в Рязанской области, огонь тушат круглосуточно.

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Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается сложной. На месте ЧП постепенно наращиваются силы и средства МЧС РФ. У поселка Деулино разбит палаточный городок, где созданы все условия для постоянного нахождения пожарных: электрогенераторы, запасы топлива, воды и полевая кухня.

Для разведки пожарные используют модифицированные внедорожники УАЗ. Благодаря огромным колесам в половину человеческого роста эти машины одинаково успешно преодолевают бурелом, ямы и лесные чащи. Не страшны им и водные преграды.

Ранее из-под Рязани пришли обнадеживающие новости. Огонь на самом сложном направлении пожаров сдержан, ситуация находится под полным контролем, сообщил глава региона Павел Малков. Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации верховых пожаров - этого удалось добиться слаженной работой авиационной и наземной группировок. В настоящий момент более 9 000 человек продолжают бороться с природными пожарами в Рязанской области, огонь тушат круглосуточно. Как утверждается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.