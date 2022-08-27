В стране и мире Пять снарядов ВСУ упали возле администрации ДНР в Донецке Анна Касаткина Обстрел зафиксирован в 5.00 со стороны населенного пункта Орловка. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале. Обстрел зафиксирован в 5.00 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону Ворошиловского района Донецка. «Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении. По данным социальных сетей, снаряды упали около администрации главы ДНР и гостиницы Park Inn. Утром 27 августа Вооруженные силы Украины также выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика