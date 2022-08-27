Пять снарядов ВСУ упали возле администрации ДНР в Донецке
Обстрел зафиксирован в 5.00 со стороны населенного пункта Орловка.
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
Обстрел зафиксирован в 5.00 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону Ворошиловского района Донецка.
«Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении.
По данным социальных сетей, снаряды упали около администрации главы ДНР и гостиницы Park Inn.
Утром 27 августа Вооруженные силы Украины также выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.