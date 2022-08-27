ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке в ДНР

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Вооруженные силы Украины утром 27 августа выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СЦКК, в 4.50 зафиксировано обстрел шестью снарядами со стороны населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району, еще шесть снарядов выпущено в 4.55 по Центрально-городскому району со стороны населенного пункта Дружба.

Ранее украинские военные обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке. По данным мэра города, в результате удара загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт.