В стране и мире ВСУ нанесли удар по химзаводу «Стирол» в Горловке Ян Брацкий В результате обстрела загорелась кровля одного из зданий и трансформаторная подстанция. © Видео: Prikhodko1970, Telegram © Фото: Prikhodko1970, Telegram Читайте нас на: Украинские военные обстреляли территорию химического завода «Стрирол» в Горловке. О происшествии сообщил мэр города Иван Приходько. «Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу Калининский район Горловки. Сообщается о попаданиях вражеских снарядов по подстанции ГП "Стирол". Подробности выясняем», - написал он в своем Telegram-канале. С его слов, в результате обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» полыхает кровля здания. На место выехали экипажи противопожарной службы. ВСУ регулярно совершают атаки на заводы, электростанции и другие промышленные объекты. Горловка и территория предприятия «Стирол» неоднократно подвергалась обстрелам со стороны киевского режима ранее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика