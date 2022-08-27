Дым до небес: в Комсомольске-на-Амуре полыхает склад ГСМ

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 2000 квадратных метров.

© Видео: Komsagram • Комсомольск-на-Амуре/ВКонтакте © Фото: Komsagram • Комсомольск-на-Амуре/ВКонтакте

В Комсомольске-на-Амуре по улице Урожайная, 3 произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что уже обрушилась кровля здания, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

«По словам администрации объекта, в помещении находились электрокабели, лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 2000 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий принимают участие 25 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

Ранее в Сети появились кадры пожара в конноспортивном комплексе «Левадия» в Московской области. Утверждается, что люди успели выйти из зданий самостоятельно до того, как приехали пожарные. Также удалось вывести 15 лошадей.