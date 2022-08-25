Горят конюшни: кадры мощного пожара в конноспортивном комплексе в Подмосковье

Люди успели выйти из зданий самостоятельно до того, как приехали пожарные. Также удалось вывести 15 лошадей.

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В Сети появились кадры пожара в конноспортивном комплексе «Левадия» в Московской области. О пожаре в экстренные службы сообщил очевидец.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение нежилого здания по всей площади (600 кв. м) и горение мансарды нежилого здания размером в плане 15х20 м (общая площадь пожара - 900 кв. м)», - говорится в сообщении МЧС.

Утверждается, что люди успели выйти из зданий самостоятельно до того, как приехали пожарные. Также удалось вывести 15 лошадей.

В общей сложности в тушении пожара участвуют 62 человека, задействовано 19 единиц техники, уточнили в ведомстве.