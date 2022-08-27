Российские военнослужащие доставили в Сирию 400 продовольственных наборов

Всего было выдано около четырех тонн продуктов питания.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) раздали четыреста продовольственных наборов жителям населенного пункта Эль-Эс в провинции Алеппо в рамках проведения гуманитарной акции. Об этом сообщает Минобороны России.

«Всего было выдано около 4 тонн продуктов питания в составе 400 продовольственных наборов. Каждый из наборов имеет массу 9,4 кг и включает в себя продукты питания, такие как мука, рис, чай, молоко сгущенное и растительное масло», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее российские военные помогли сирийским экстренным службам ликвидировать сложный пожар. Возгорание возникло в труднодоступном горном районе провинции Латакия. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-8АМТШ выполнил шесть сбросов воды общим количеством 21 тонна в очаг возгорания.