Армия Армия Армия

Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии

Анна Касаткина
07:48 24.08.2022
Вертолетов Ми-8АМТШ выполнил 21 тонну воды в очаг возгорания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские военные помогли сирийским экстренным службам ликвидировать сложный пожар. Возгорание возникло в труднодоступном горном районе провинции Латакия.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5, в кратчайшее время был поднят с авиабазы Хмеймим. Он выполнил шесть сбросов воды общим количеством 21 тонна в очаг возгорания.

Благодаря профессионализму, оперативности и слаженным действиям экипажа с сирийскими экстренными службами пожар удалось быстро ликвидировать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Огневое прикрытие: кадры работы стрелков на сопровождении Ми-28 на Украине
04:20 В стране и мире
Видео
Под Сахалином с тягача сорвало две баржи с 64 людьми на борту
03:00 В стране и мире
Небензя прокомментировал слова главы Минобороны Чехии об убийстве Дугиной
02:28 В стране и мире
Трасс пообещала чаще рассекречивать разведывательные данные о России
23:21 В стране и мире
Видео
Россия представила в Совбезе ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Киевом
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.