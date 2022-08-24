Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии
Вертолетов Ми-8АМТШ выполнил 21 тонну воды в очаг возгорания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные помогли сирийским экстренным службам ликвидировать сложный пожар. Возгорание возникло в труднодоступном горном районе провинции Латакия.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5, в кратчайшее время был поднят с авиабазы Хмеймим. Он выполнил шесть сбросов воды общим количеством 21 тонна в очаг возгорания.
Благодаря профессионализму, оперативности и слаженным действиям экипажа с сирийскими экстренными службами пожар удалось быстро ликвидировать.