Российские летчики помогли потушить сложный пожар в горах Сирии

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5, в кратчайшее время был поднят с авиабазы Хмеймим. Он выполнил шесть сбросов воды общим количеством 21 тонна в очаг возгорания.

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