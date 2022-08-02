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Всему учился в окопе: гвардии старший лейтенант НМ ЛНР Александр Прошин о своем боевом пути

Марина Крижановская
05:38 02.08.2022
Также он рассказал, нет ли мыслей о том, что Народная милиция ЛНР уже свое все освободила и что дальше идти не надо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гвардии старший лейтенант, командир гаубичной артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Прошин с позывным «Прохор» рассказал «Звезде», как пополнил ряды защитников Донбасса.

«Началась война в 2015 году для меня лично после того, как мою жену, работающую в магазине "Амстор" Киевского района города Донецка, ранило прилетом "Града"», - сообщил он.

В украинской армии не служил, всему научился в окопе. Он добавил, что «в окопе учатся гораздо быстрее, понятнее: все на практике, все крутится, все можно пощупать». Первоначально начал служить в минометном подразделении, потом перешел служить в артиллерию. Прошел все должности от заряжающего до командира батареи.

С момента начала операции артиллеристы Александра Прошина поддерживали пехоту огнем, прикрывали, ставили заградительный огонь, уничтожали противника. Даже впервые принимали участие в дистанционном разминировании.

«Справились. Самое главное - это то, что пехота довольна. Приходили и "спасибо" говорили. Для нас это самая главная награда», - рассказал Александр Прошин.

Отвечая на вопрос, нет ли мыслей о том, что Народная милиция ЛНР «уже свое все освободила» и что дальше идти не надо - на территорию соседней братской республики, - «Прохор» ответил, что такие мысли им чужды, поскольку «они одно дело делают».

«Я сам - донецкий. Процентов 80 моих батарей - это люди из Донецка. Мы никогда не делили: донецкие, луганские. Давайте сегодня будем делить Донецк с Луганском, а завтра будем делить из какого ты района, а потом из какой улицы, потом из какого дома, квартиры? Нет, конечно: такой вопрос не то, что не стоит, о нем даже подумать страшно. Мы одно дело делаем», - подытожил военнослужащий НМ ЛНР Александр Прошин.

Ранее о боевых успехах Прошина рассказало Минобороны России. Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей, уничтожив четыре танка ВСУ.

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