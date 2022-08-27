В Рязанской области установили КПП на въездах в зону лесных пожаров

Кроме того, в регионе сформировано два мобильных экипажа, которые постоянно курсируют.

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На въездах в зону природных пожаров в Рязанской области установлены три контрольно-пропускных пункта (КПП). Об этом заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«По ограничению доступа сейчас решение [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] принято, развернуто три КПП, автомобили не пропускают. Также сейчас перекапываются дороги, семь дорог решили перекрыть вот таким способом», - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он добавил, что в регионе сформировано два мобильных экипажа, которые постоянно курсируют.

Накануне Павел Малков сообщил, что огонь на самом сложном направлении пожаров под Рязанью сдержан, ситуация находится под полным контролем. Кроме того, в МЧС сообщили о ликвидации верховых пожаров - этого удалось добиться слаженной работой авиационной и наземной группировок.

В настоящий момент более 9 000 человек продолжают бороться с природными пожарами в Рязанской области, огонь тушат круглосуточно. Как утверждается, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.