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Аэродинамические цели - не помеха: кадры боевой работы РЛС «Ниобий» на Украине

05:50 27.08.2022
Российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации ежедневно отражают атаки украинских националистов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры несение боевого дежурства расчетами радиолокационных станций «Ниобий» Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.

Российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации ежедневно отражают атаки украинских националистов, которые используют беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты «Точка-У».

Вовремя реагировать на такие угрозы помогает радиолокационная станция «Ниобий». Система видит все, что происходит в небе на расстоянии 400 километров, даже пролетающих птиц. Одновременно может вести наблюдение за сотнями объектов, автоматически отсеивая те, что не представляют опасность.

«Ниобий» предназначен для обнаружения и сопровождения аэродинамических (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) и баллистических (боевые блоки ракет) целей. Также имеются функции определения государственной принадлежности воздушного объекта и пеленгации источников радиопомех. Обработка данных осуществляется в автоматическом режиме с последующей выдачей готовой информации потребителям.

Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать и уничтожать цель.

Ранее в «Гранит-Электроне» рассказали о развитии РЛС для обнаружения стелс-кораблей. Гендиректор АО «Концерн «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев заявил, что необходимо находить те технические, математические решения в радиолокационных станциях, когда чувствительность приборов могла спокойно бороться с технологией «стелс».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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