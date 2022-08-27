Рекордные показатели: в 2022 году импорт Мексики из РФ составил почти 1,2 млрд долларов
За первое полугодие 2022 года импортеры из Мексики вывезли из России товаров на сумму почти 1,2 миллиарда долларов США (что на 20,85% больше прошлогоднего уровня), а показатели в июне и вовсе стали вторыми в истории по объему поставок. Об этом стало известно из отчета Банка Мексики.
По данным Системы экономической информации ЦБ страны, объем поставок из РФ в июне составил более 275 миллионов долларов, больше Мексика закупила лишь в мае прошлого года (почти 284 миллиона).
РФ является главным международным экспортером удобрений в Мексику, что составляет около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений страны. Кроме того, важными продуктами импорта из России являются сталь, алюминий и синтетический каучук.
Ранее стало известно, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд. Так, по данным СМИ, в июле РФ экспортировала в КНР около 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки. В мае импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55%.