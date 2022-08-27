Рекордные показатели: в 2022 году импорт Мексики из РФ составил почти 1,2 млрд долларов

По данным Системы экономической информации ЦБ страны, объем поставок из РФ в июне составил более 275 миллионов долларов.

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За первое полугодие 2022 года импортеры из Мексики вывезли из России товаров на сумму почти 1,2 миллиарда долларов США (что на 20,85% больше прошлогоднего уровня), а показатели в июне и вовсе стали вторыми в истории по объему поставок. Об этом стало известно из отчета Банка Мексики.

По данным Системы экономической информации ЦБ страны, объем поставок из РФ в июне составил более 275 миллионов долларов, больше Мексика закупила лишь в мае прошлого года (почти 284 миллиона).

РФ является главным международным экспортером удобрений в Мексику, что составляет около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений страны. Кроме того, важными продуктами импорта из России являются сталь, алюминий и синтетический каучук.

Ранее стало известно, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд. Так, по данным СМИ, в июле РФ экспортировала в КНР около 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки. В мае импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55%.