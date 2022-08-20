Reuters: Россия лидирует по экспорту нефти в Китай третий месяц подряд

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Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд. Так, по данным СМИ, в июле РФ экспортировала в КНР около 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки.

Данные приводит агентство Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Кроме того, импорт в Китай нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.

Напомним, в мае импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. Тогда объем поставок нефти из РФ составил порядка 8,42 миллиона тонн, что примерно эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.