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Эстония вводит плату за отправку гумпомощи на Украину

Сергей Лебедев
03:36 27.08.2022
Это обосновали ростом транспортных расходов.
Эстония вводит плату за отправку гумпомощи на Украину
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Global Look Press
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С 1 сентября станет платной отправка посылок с частной гуманитарной помощью из Эстонии на Украину. Об этом накануне сообщили в государственной почтовой компании прибалтийской страны Omniva.

«Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм», - заявила глава отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

Она отметила, что с начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. По словам представителей компании, установленная цена гораздо ниже стоимости отправки обычной международной посылки. Она позволяет покрывать транспортных расходы.

«Становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения, поэтому транспортные расходы на доставку гуманитарной помощи увеличились в разы»,- добавила Мяги.

Напомним, недавно эстонский политик назвал электричество «предметом роскоши». Глава Руководитель Тартуского округа Яан Тоотс призвал предпринять шаг для снижения стоимости электроэнергии.

Средняя цена на электроэнергию в Эстонии в июне возросла на 15%. Как отмечается, прежде всего это связано с ростом цен на энергетические продукты.

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