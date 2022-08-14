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Эстонский политик назвал электричество «предметом роскоши»

Анна Касаткина
02:25 14.08.2022
Руководитель Тартуского округа Яан Тоотс призвал предпринять шаг для снижения стоимости электроэнергии.
Эстонский политик назвал электричество «предметом роскоши»
© Фото: Christian Ohde, face to face, Global Look Press
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Электричество в Эстонии становится «предметом роскоши», власти необходимо предпринять конкретные шаги для того, чтобы сделать электроэнергию доступной. Об этом заявил кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс, его слова приводит телерадиовещательная компания ERR.

«Электричество не должно быть предметом роскоши, мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии, для наших граждан», - сказал он.

По его словам, для этого необходимо немедленно выйти из энергообмена и начать пользоваться внутренними источниками энергии. Тоотс также считает, что стоимость электроэнергии в Эстонии должна быть ниже, чем в Латвии и Финляндии, как минимум на один цент.

Средняя цена на электроэнергию в Эстонии в июне возросла на 15%. Как отмечается, прежде всего это связано с ростом цен на энергетические продукты.

Ранее СМИ сообщили, что из-за антироссийских санкций с отключением электричества могут столкнуться шесть миллионов британских домохозяйств.

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