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«Ни одного слова благодарности: британка рассказала о горьком опыте приема беженцев из Украины

Максим Крюков
03:13 27.08.2022
Женщина пожаловалась, что после всего пережитого чувствует себя «недооцененной и полностью использованной», дав обещание «никогда больше» не участвовать в схеме по приему беженцев.
«Ни одного слова благодарности: британка рассказала о горьком опыте приема беженцев из Украины
© Фото: Malte Ossowski, SVEN SIMON, Global Look Press
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Жительница Великобритании назвала свое решение по приему беженцев из Украины «катастрофой». Материал о горьком опыте 54-летней матери-одиночки Клары Магуайр из города Пул опубликовал таблоид The Daily Mail.

Сообщается, что она приютила у себя украинку и ее дочь. Магуайр рассказала, что гостья получала зарплату в размере 700 фунтов в месяц (около 49,5 тысяч рублей) на франкоязычной работе, еще столько же украинке выплачивалось в виде детских пособий.

По словам хозяйки дома, она была вынуждена освободить для приезжих две спальни, «возить их повсюду», в том числе по медучреждениям, а также ездить с ними в польский супермаркет, так как уроженки Украины «не ели британскую еду». Помимо этого, беженки отказывались выгуливать с ними собак, вместе принимать пищу и «даже пить воду или кофе».

«Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности… Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными… Это было ужасно», - отметила жительница Британии.

При этом мать-одиночка подчеркнула, что ей до сих пор не выплатили грант в размере 350 фунтов стерлингов (примерно 24,7 тысячи рублей), который выдавался каждой принимающей семье Королевства.

Женщина пожаловалась, что после всего пережитого чувствует себя «недооцененной и полностью использованной», дав обещание «никогда больше» не участвовать в схеме по приему беженцев. Клара назвала свой опыт «катастрофой».

«Мы никогда не чувствовали себя так некомфортно в наших собственных домах, как с ними», - сказала она.

Ранее стало известно, что от участия в правительственной программе по размещению украинских беженцев планирует в ближайшее время отказаться четверть британских семей, подписавшихся на нее ранее. Происходящее связано с нехваткой денежных средств на фоне большой инфляции.

Британцы жалуются на задержки компенсаций за уход за украинскими беженцами, положенные от государства. Также есть и ряд других проблем. Так, например, зачастую мешает языковой барьер и культурные различия.

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