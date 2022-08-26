Daily Mail: у британцев заканчиваются деньги на размещение беженцев с Украины

© Фото: Valentin Wolf, imageBROKER.com, Global Look Press

От участия в правительственной программе по размещению украинских беженцев планирует в ближайшее время отказаться четверть британских семей, подписавшихся на нее ранее. Происходящее связано с нехваткой денежных средств на фоне большой инфляции.

«Участники сообщают, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование», — сообщает газета Daily Mail.

Британцы жалуются на задержки компенсаций за уход за украинскими беженцами, положенные от государства. Также есть и ряд других проблем. Так, например, зачастую мешает языковой барьер и культурные различия.

Ранее «Звезда» рассказывала о гражданине Великобритании Энтони Гарнетте. Он бросил жену ради беженки с Украины Софии Каркадым. Мужчина прославился на весь мир после того, как приютил 22-летнюю жительницу Львова, которая всего через десять дней разрушила десятилетний брак. Британец влюбился в девушку и оставил супругу и двоих детей.