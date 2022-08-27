The Economist: у санкционного оружия против России «есть недостатки»

Как отмечает издание, российская финансовая система стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.

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Ограничительные меры в отношении России работают не так хорошо, как ожидали на Западе. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«К сожалению, санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось», - говорится в статье.

Как отмечает издание, российская финансовая система стабилизировалась, и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.

«Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них - временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы», - подчеркнул автор материала.

Ранее издание The National Interest писало, что западные санкции против России не сработали. Политики в ЕС обеспокоены эффективностью российской экономики, которая выдержала санкционный удар Запада и не думает сдаваться.