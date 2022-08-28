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Работа в паре: кадры боевых вылетов Су-25 в ходе спецоперации на Украине

05:00 28.08.2022
Экипажи самолетов нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи самолетов нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов. Также штурмовики подготовили к повторному боевому полету.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы унифицированного мобильного полевого комплекса для Су-25. Благодаря ему командир летчика может сразу увидеть, произошло ли попадание по цели или нет, а данные сразу же передаются в вычислительный центр.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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