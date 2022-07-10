ОПК ОПК ОПК

Новинка «Канта»: кадры работы унифицированного мобильного полевого комплекса для Су-25

Егор Левин
17:50 10.07.2022
Командир летчика может сразу увидеть, произошло ли попадание по цели или нет, данные сразу же передаются в вычислительный центр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Военная приемка» показала в новом выпуске программы российскую боевую систему, которая появляется в Киргизии. Речь идет об электронном полигоне для самолетов Су-25, дислоцирующихся на авиабазе РФ «Кант» в Кыргызстане - унифицированном мобильном полевом комплексе.

Он создан в России и работает через «Глонасс». Об этом рассказал ВРИО командира базы Юрий Малейчук. Он объяснил, что с помощью системы можно наблюдать работу летчика базы по применению неуправляемого ракетного вооружения.

«Также можно на экране наблюдать его работу, вся информация онлайн передается на данный экран. Показан тип боеприпаса, координаты прицеливания, можно определить оценку по курсу боевой подготовки, его результатов боевого применения», - рассказал военнослужащий.

Так, командир летчика может сразу увидеть, произошло ли попадание по цели или нет. Во время тренировки летчик делает электронный выстрел. Данные сразу же передаются в вычислительный центр.

Ответ на вопрос, почему именно в «Кант» поставили новинку прост: каждый вылет с боевым применением на базе надо согласовывать с киргизской стороной. С электронным применением таких проблем нет.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами.  Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:45 В стране и мире
Для наводки ракетных ударов по Новой Каховке СБУ использовала администратора городского канала в соцсетях
15:42 Армия
Видео
В акватории Мариуполя прошел военный катер с крестным ходом
14:30 В стране и мире
Шольц заявил, что проблемы с энергоресурсами в Германии затянутся на годы
13:02 Армия
Видео
МО РФ: в Славянске уничтожено более тысячи снарядов для американских гаубиц M777
11:55 В стране и мире
Видео
Тайник для «Бессмертного полка»: житель Рубежного показал спрятанные от ВСУ фото родных
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.