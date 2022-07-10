Новинка «Канта»: кадры работы унифицированного мобильного полевого комплекса для Су-25

Командир летчика может сразу увидеть, произошло ли попадание по цели или нет, данные сразу же передаются в вычислительный центр.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Военная приемка» показала в новом выпуске программы российскую боевую систему, которая появляется в Киргизии. Речь идет об электронном полигоне для самолетов Су-25, дислоцирующихся на авиабазе РФ «Кант» в Кыргызстане - унифицированном мобильном полевом комплексе.

Он создан в России и работает через «Глонасс». Об этом рассказал ВРИО командира базы Юрий Малейчук. Он объяснил, что с помощью системы можно наблюдать работу летчика базы по применению неуправляемого ракетного вооружения.

«Также можно на экране наблюдать его работу, вся информация онлайн передается на данный экран. Показан тип боеприпаса, координаты прицеливания, можно определить оценку по курсу боевой подготовки, его результатов боевого применения», - рассказал военнослужащий.

Так, командир летчика может сразу увидеть, произошло ли попадание по цели или нет. Во время тренировки летчик делает электронный выстрел. Данные сразу же передаются в вычислительный центр.

Ответ на вопрос, почему именно в «Кант» поставили новинку прост: каждый вылет с боевым применением на базе надо согласовывать с киргизской стороной. С электронным применением таких проблем нет.

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