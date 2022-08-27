В стране и мире ВСУ снова обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Виктория Ивашечкина Без электроэнергии остались ряд населенных пунктов. © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные вновь обстреляли территорию химического концерна «Стирол». Об этом сообщает мэр Горловки Иван Приходько. «Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП "Стирол" и по поселку Михайловка», - уточнил Приходько в своем Telegram-канале. Он также заявил, что без электроэнергии остались ряд населенных пунктов Горловки. ВСУ регулярно совершают атаки на заводы, электростанции и другие промышленные объекты. Горловка и территория предприятия «Стирол» неоднократно подвергалась обстрелам со стороны киевского режима ранее. В четверг, 25 августа, была зафиксирована атака со стороны украинских военных на территорию химзавода. В результате обстрела загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» полыхала кровля здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика