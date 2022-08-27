В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: власти ФРГ шантажируют немцев ради решения экономических проблем

Ян Брацкий
18:49 27.08.2022
Новый налог на топливо должен вступит в силу 1 ноября, простые немцы уже раскритиковали правительство за непопулярные решения.
Bloomberg: власти ФРГ шантажируют немцев ради решения экономических проблем
© Фото: IMAGO, Frank Ossenbrink, globallookpress
Читайте нас на:

Власти Германии шантажируют простых немцев, чтобы за их счет решить проблемы с национальной экономикой. В этом уверены обозреватели Bloomberg. Так, глава Минэкономики и вице-канцлер Роберт Хабек пригрозил банкротством крупнейшей газовой компании Германии в случае отмены нового налога на топливо.

Новый налог для немцев должны ввести 1 ноября. Жители страны уже раскритиковали правительство, намекнув, что от нового налога в выигрыше останутся только энергетические компании.

Германия, как и большинство других европейских стран, готовится столкнуться с жесточайшим кризисом за многие годы. Причина - антироссийские санкции, среди прочего предусматривающие отказ от энергоресурсов из РФ. Стоимость горючего уже превысила все мыслимые пределы, сделав целые отрасли экономики ЕС неконкурентоспособными. Накануне стало известно, что стоимость газа на европейском рынке превысила $3400 за тысячу кубометров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:50 В стране и мире
Рабочий сорвался с башенного крана в Москве в котлован со штырями
18:33 В стране и мире
Посольство РФ в Италии ответило на статью о российской «шпионке» картинкой Ложкина
17:46 В стране и мире
В кабмине заявили о локализации лесных пожаров под Рязанью
16:55 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS
16:46 В стране и мире
Путин подписал указ о выплатах беженцам из республик Донбасса и Украины
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.