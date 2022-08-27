Bloomberg: власти ФРГ шантажируют немцев ради решения экономических проблем

Новый налог на топливо должен вступит в силу 1 ноября, простые немцы уже раскритиковали правительство за непопулярные решения.

© Фото: IMAGO, Frank Ossenbrink, globallookpress

Власти Германии шантажируют простых немцев, чтобы за их счет решить проблемы с национальной экономикой. В этом уверены обозреватели Bloomberg. Так, глава Минэкономики и вице-канцлер Роберт Хабек пригрозил банкротством крупнейшей газовой компании Германии в случае отмены нового налога на топливо.

Новый налог для немцев должны ввести 1 ноября. Жители страны уже раскритиковали правительство, намекнув, что от нового налога в выигрыше останутся только энергетические компании.

Германия, как и большинство других европейских стран, готовится столкнуться с жесточайшим кризисом за многие годы. Причина - антироссийские санкции, среди прочего предусматривающие отказ от энергоресурсов из РФ. Стоимость горючего уже превысила все мыслимые пределы, сделав целые отрасли экономики ЕС неконкурентоспособными. Накануне стало известно, что стоимость газа на европейском рынке превысила $3400 за тысячу кубометров.