Боевики подорвали ударный беспилотник и напали на сводный отряд ВС Сирии в районе Эт-Танф

В результате инцидента, один сирийский военнослужащий погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Боевики из подконтрольного США района Эт-Танф напали на сирийских военнослужащих. О происшествии в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед», - заявил Егоров.

Установлено, что боевики подорвали беспилотник кустарного производства. В результате инцидента, один из сирийских военнослужащих погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

По мнению Егорова, случившееся является ярким подтверждением того, что США и «международная коалиция» не в состоянии обеспечить мир на подконтрольных им территориях.