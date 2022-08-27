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Боевики подорвали ударный беспилотник и напали на сводный отряд ВС Сирии в районе Эт-Танф

Ян Брацкий
22:04 27.08.2022
В результате инцидента, один сирийский военнослужащий погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
Боевики подорвали ударный беспилотник и напали на сводный отряд ВС Сирии в районе Эт-Танф
© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Боевики из подконтрольного США района Эт-Танф напали на сирийских военнослужащих. О происшествии в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед», - заявил Егоров.

Установлено, что боевики подорвали беспилотник кустарного производства. В результате инцидента, один из сирийских военнослужащих погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

По мнению Егорова, случившееся является ярким подтверждением того, что США и «международная коалиция» не в состоянии обеспечить мир на подконтрольных им территориях.

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