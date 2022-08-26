Сирийские боевики пытались прорваться из контролируемого США района

В результате боестолкновения уничтожены три члена группировки «Магавир-ас-Саура».

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В Сирии боевики вооруженной группировки «Магавир-ас-Саура» предприняли попытку прорыва на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами из района Эт-Танф, находящегося под контролем возглавляемой США коалиции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.

Боевики пытались попасть на территорию, подконтрольную правительству САР. В результате боестолкновения уничтожены три члена группировки. Также тяжелые ранения получили три сирийских военнослужащих.

Генерал-майор Олег Егоров отметил, что происшествие продемонстрировано неспособность Америки и ее союзников обеспечить контроль над районом Эт-Танф. Якобы США не могут пресекать террористические акты.

Напомним, на днях трое американских военных пострадали в ходе обстрелов баз, расположенных на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком. По предварительным данным, за атакой стояли «поддерживаемые Ираном боевики».