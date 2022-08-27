Business Insider: в Европе резко выросли продажи электроодеял и обогревателей

В материале отмечается, что европейцы хотят найти различные способы обогреваться предстоящей зимой так, чтобы избежать включения систем отопления в своих домах.

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Жители европейских стран, несмотря на сильную жару, стали чаще покупать электроодеяла и переносные обогреватели, стараясь подготовиться к огромным счетам за энергоресурсы этой зимой. Об этом пишет новостной портал Business Insider.

Так, по данным издания, в Германии продажи обогревателей выросли на 35 процентов, если сравнивать показатели с аналогичным периодом 2021 года. А в Великобритании, в свою очередь, продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь прошлый год. Рост продаж обогревателей также зафиксирован в Швейцарии.

В материале отмечается, что европейцы хотят найти различные способы обогреваться предстоящей зимой так, чтобы избежать включения систем отопления в своих домах. Издание напомнило, что жителям стран Старого Света посоветовали «обогревать человека, а не дом», в частности надевать куртки и перчатки, имеющие механизм подогрева.

Накануне стало известно, что Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза в эпоху энергетического кризиса. При этом в Осло заявили, что правительство не станет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.