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Власти Норвегии отказались снизить цену на газ для стран ЕС

Виктория Ивашечкина
18:43 26.08.2022
При этом в Осло заявили, что правительство не станет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.
Власти Норвегии отказались снизить цену на газ для стран ЕС
© Фото: Konstantin Lübeck, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Норвегия не будет снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза в эпоху энергетического кризиса. Об этом заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», - рассказал политик в интервью для издания E24

Осланд отметил, что «правительство не станет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной». По его словам, Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». В свою очередь, Норвегия «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты».

В пятницу, 26 августа, сообщалось, что стоимость газа на европейском рынке превысила $3 400 за тысячу кубометров. Такие данные привела лондонская биржа ICE. Газовые котировки обновляют ценовые антирекорды четвертый день подряд. По мнению экономистов, это происходит на фоне опасений введения запрета на импорт российских энергоресурсов.

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