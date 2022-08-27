«Это двойной праздник»: член команды ВС РФ отметил день рождения на трассе «Танкового биатлона»

Как признался сам именинник, до конца финального заезда он совсем не думал о празднике, а был сосредоточен на деле.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Двойной праздник и буря эмоций. Один из участников сборной России на Армейских международных играх-2022 отметил очередной день рождения в башне бронемашины на дистанции «Танкового биатлона». Как признался сам именинник, он старался гнать от себя праздничные мысли, полностью сосредоточившись на финале.

«Мне исполнилось 22 года. Посчастливилось в свой день рождения выиграть. Это двойной праздник, не только день рождения, но и участие в финале "Танкового биатлона". До начала эстафеты я забыл про день рождения, совсем о нем не думал, не принимал никаких поздравлений, старался максимально сосредоточиться на заезде. Важно было сохранить хладнокровие, не дать волю чувствам», - признался участник конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон» Дмитрий Куклин.

Великолепным подарком ко дню рождения самому себе, товарищам по команде и многомиллионной армии поклонников стала победа в «Танковом биатлоне». Наша команда показала на дистанции высочайший профессионализм, прекрасную подготовку и волю к победе.