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Россия стала абсолютным победителем VIII Армейских международных игр

Ян Брацкий
19:35 27.08.2022
Военнослужащие ВС РФ завоевали около 40 наград, более половины из них – высшего достоинства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сборная команда России стала абсолютным победителем Армейских международных игр-2022. Второе место по результатам всех конкурсов у Узбекистана, третье заняла сборная Белоруссии. Кубок абсолютного победителя АрМИ–2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Сегодня, в заключительный день проведения игр, последним испытанием для их участников стал финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон», убедительную победу в котором с большим преимуществом одержала российская команда. Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Занявшую второе место команду Белоруссии наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками, президент Международной ассоциации по развитию Армейских игр генерал армии Олег Салюков танкистам из Китая.

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