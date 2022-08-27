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В освобожденном Мариуполе состоялась первая регистрация брака

Виктория Ивашечкина
21:51 27.08.2022
Александр Бузевский и Ольга Еременко вместе уже много лет, но после окончания боевых действий в городе приняли решение узаконить свои отношения.
© Видео: Пресс-служба министерства юстиции ДНР © Фото: Пресс-служба министерства юстиции ДНР
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В субботу, 27 августа 2022 года, в Мариуполе состоялась первая регистрация брака. После освобождения города от ВСУ было принято заявление на заключение союза от Ольги Еременко и Александра Бузевского. Регистрация брака прошла в выездном формате.

«Я очень рад, что этот торжественный день настал в нашей жизни. Мы долго его ждали. И для нас особая честь, что наше заявление для заключения брака стало первым в освобожденном Мариуполе»,- поделился жених Александр Бузевский.

Будущие супруги вместе уже много лет, но после окончания боевых действий в городе приняли решение узаконить свои отношения.

«Мы жили не задумываясь, что штамп в паспорте имеет значение. Но, пережив такие страшные дни в Мариуполе, мы поняли, что именно сейчас настало время зарегистрировать наш брак. Мы благодарим всех, кто помог нам организовать это знаменательное для нас событие», - рассказала невеста Ольга Еременко.

В скором будущем Городской отдел ЗАГС Мариуполя откроет двери зала торжественных церемоний для всех молодоженов. Пока принимаются заявления на неторжественную регистрацию браков. По вопросам торжественной регистрации брака желающие могут обратиться в любой отдел ЗАГС Республики по их выбору, согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России принимает активное участие в отстройке разрушенного ВСУ города Мариуполя. Под кураторством МО активно строят жилые дома. В начале сентября в новых квартирах будут праздновать новоселье первые жильцы.

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