Армия Совет министров обороны стран СНГ обсудил в Киргизии вопросы военно-технического сотрудничества Виктория Ивашечкина Главной темой заседания стала адаптация Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Киргизии прошло 55-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран-участников СНГ. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, главной темой юбилейного заседания стала адаптация Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Накануне делегации стран СНГ обсудили сотрудничество по вопросам военно-политической работы. Заседание с участием представителей Комитета руководителей органов по работе с личным составом военных ведомств стран СНГ состоялось в Ереване. Замминистра обороны РФ-начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин был избран председателем комитета. Также в работе комитета приняли участие делегации министерств обороны стран СНГ и представители секретариата Совета министров обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика