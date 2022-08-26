Военные делегации стран СНГ в Ереване обсудили вопросы сотрудничества

Обсуждались вопросы подготовки совместных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассматривалась тема сохранения исторической памяти в условиях современных вызовов и угроз.

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Военные делегации стран СНГ обсудили сотрудничество по вопросам военно-политической работы, сообщает Минобороны России. Заседание с участием представителей Комитета руководителей органов по работе с личным составом военных ведомств стран СНГ состоялось сегодня в Ереване.

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин был избран председателем комитета. Также в работе комитета приняли участие делегации министерств обороны стран СНГ и представители секретариата Совета министров обороны.

Обсуждались вопросы подготовки совместных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, рассматривалась тема сохранения исторической памяти в условиях современных вызовов и угроз.

Кроме того, речь шла о проведении международного фестиваля «Содружество КВН - 2022» среди курсантов высших военных учебных заведений, а также международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр - 2023.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов