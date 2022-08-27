Солдаты миссии НАТО установили пять КПП на севере Косова

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Солдаты международных сил под руководством НАТО (KFOR) установили еще три контрольно-пропускных пункта в северной части Косова, передает SerbianDaily.

Как утверждается, КПП были установлены в селе Велико Рударе, Яринье и поселке Йошаница. Привлечены военнослужащие США и Польши.

Кроме того, сегодня еще два пункта установили латвийские военные в поселке Газиводе и в муниципалитете Зубин Поток.

Сегодня лидер Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов к тому, чтобы частично принять требования Приштины по въездным документам. Белград ждет гарантий от Европейского союза по данному вопросу.

Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» оценил риски нового прямого столкновения между Сербией и Косово. По его мнению, то, что между сторонами неурегулирован вопрос о номерных знаках и КПП, может спровоцировать обострение.