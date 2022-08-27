Полыхнет или нет: политолог оценил риск нового столкновения между Сербией и Косово

От отметил, что чаще всего конфликт может возникать из-за обычных бытовых неудобств, которые и наблюдаются в данной ситуации.

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Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» оценил возможность нового прямого столкновения между Сербией и Косово.

«Неурегулированность вопросов Косово и Сербии приводит к тому, что Косово считает себя полноценным суверенным государством и пытается вводить разного рода законодательные требования к свои гражданам», - объяснил он.

Светов обратил внимание на то, что зачастую конфликт могут спровоцировать вещи, которые на первый взгляд кажутся незначительными, однако для множества людей они играют важную роль.

«Требование, чтобы сербы отказались от сербских номеров, чтобы проходить пограничные пункты - вот это и вызывает обострения», - сказал Светов.

Чаще всего конфликт может возникать из-за обычных бытовых неудобств, которые есть у людей в подобных ситуациях, отметил политолог.

«И когда Косово ввели эти требования...возникла конфликтная ситуация, и Сербия готова была поддержать тех сербов , которые живут в Косово. Вмешался Европейский союз, там их все посредники. Но они же не заставили Косово отменить все эти требования, они заставили их отложить...Сейчас вот наступает 1 сентября - снова полыхнуть может», - сказал он.

Сегодня лидер Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов к тому, чтобы частично принять требования Приштины по въездным документам, и ждет гарантий от Европейского союза по данному вопросу.